Неверов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1969

Дочь: Неверова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Неверова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неверова Вера Анатольевна

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