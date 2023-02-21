Неверов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1969
Дочь: Неверова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Неверова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неверова Вера Анатольевна