Иоанн Ефграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Ефграфович

Иоанн Ефграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефграф Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Онисим Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Полетаева Екатерина Иоанновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
д. Шегары, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно