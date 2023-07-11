Иоанн Ефграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефграф Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Онисим Иоаннович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Полетаева Екатерина Иоанновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Шегары, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно