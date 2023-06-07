Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Филиппов

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.1832

Муж: Иван Матвеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:крестьянин Филипп Матвеев, Калиний Михайлов, Михаил Архипов, Петр Филиппов, Василий Корнеев, Михаил Петров | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно