Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1832
Муж: Иван Матвеев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Witnesses:крестьянин Филипп Матвеев, Калиний Михайлов, Михаил Архипов, Петр Филиппов, Василий Корнеев, Михаил Петров | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно