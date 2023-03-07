Соломахин Трафим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Трафим Федорович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1729

Отец: Соломахин Федор Никитович

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Соломахин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1754

Дочь: Дарья Трафимовна

Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1758

Дочь: Катерина (Ирина) Трафимовна

Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1762

Сын: Соломахин Гаврила Трафимович

Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1762

Сын: Соломахин Емельян Трафимович

Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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