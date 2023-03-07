Соломахин Трафим Федорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1729
Отец: Соломахин Федор Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Соломахин Иван Трофимович
Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1754
Дочь: Дарья Трафимовна
Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1758
Дочь: Катерина (Ирина) Трафимовна
Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1762
Сын: Соломахин Гаврила Трафимович
Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1762
Сын: Соломахин Емельян Трафимович
Мать ребёнка: Соломахина Матрена Родионовна
Смерть
Неизвестно