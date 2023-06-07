Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Алексеев

Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Алексей Егоров

Мать: Матрена Логинова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Бракосочетание
12.06.1831

Жена: Агафья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1837

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно