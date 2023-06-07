Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Алексей Егоров
Мать: Матрена Логинова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Бракосочетание
12.06.1831
Жена: Агафья Иванова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.2, д.3 (1830-1837) | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1837
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Иванова
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Петрова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно