Сараев Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Александр Андреевич

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Место рождения

Плесниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

17.10.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Плесниха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1925 по 1926
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1926 по 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1954 по 1970
г. Киев, Украина
Смерть
17.10.1970
г. Киев, Украина
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