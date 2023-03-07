Сараев Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти17.10.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1926
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1926 по 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1954 по 1970
г. Киев, Украина
Смерть
17.10.1970
г. Киев, Украина