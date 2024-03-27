Давлетбаев Садек
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аминов Давлетбай
Мать: Зульхамидя Минлебай Кызы
Рождение ребёнка
1906
Сын: Садеков Муртаза
Мать ребёнка: Бядрижан
Рождение ребёнка
1910
Сын: Садеков Мухамметша
Мать ребёнка: Бядрижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садеков Аллямша
Мать ребёнка: Бядрижан
Смерть
Неизвестно