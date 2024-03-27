Давлетбаев Садек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетбаев Садек

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аминов Давлетбай

Мать: Зульхамидя Минлебай Кызы

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Садеков Муртаза

Мать ребёнка: Бядрижан

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Садеков Мухамметша

Мать ребёнка: Бядрижан

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садеков Аллямша

Мать ребёнка: Бядрижан

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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