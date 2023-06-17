Мансурова Фарида Саяховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1945
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1945
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1970
Дочь: Наркес Флеровна
Отец ребёнка: Мансуров Флер Сагитович
Рождение ребёнка
08.07.1971
Дочь: Альмира Флеровна
Отец ребёнка: Мансуров Флер Сагитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021