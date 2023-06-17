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Мансурова Фарида Саяховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1945

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гареева Сагида Нагимулловна

Рождение ребёнка
22.01.1970

Дочь: Наркес Флеровна

Отец ребёнка: Мансуров Флер Сагитович

Рождение ребёнка
08.07.1971

Дочь: Альмира Флеровна

Отец ребёнка: Мансуров Флер Сагитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мансуров Флер Сагитович

Смерть
2021