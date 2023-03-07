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Илюшин Петр Алексеевич

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Место рождения

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд

Дата рождения

С 1823 по 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1825

Отец: Илюшин Алексей Ильич

Мать: не указана

Верхния Котлы, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Илюшин Василий Петрович

Мать ребёнка: Илюшина Прасковья Васильевна

Москва или Верхние Котлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Николай Петрович

Мать ребёнка: Илюшина Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшина Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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