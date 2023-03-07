Илюшин Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1823 по 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1825
Отец: Илюшин Алексей Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Илюшина Прасковья Васильевна
Москва или Верхние Котлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Илюшина Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно