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Лукиных Антон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1846

Отец: Лукиных Иван Дмитриевич

Мать: Лукиных Екатерина Тихоновна

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