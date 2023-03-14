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Лукиных Антон Иванович
Лукиных Антон Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1846
Пол
Мужской
Отец
Лукиных Иван Дмитриевич
Мать
Лукиных (Журавлева) Екатерина Тихоновна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1846
Отец:
Лукиных Иван Дмитриевич
Мать:
Лукиных Екатерина Тихоновна
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