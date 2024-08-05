Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1897
Дочь: (Телюкова) Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Телюков Евдоким Сидорович
Рождение ребёнка
08.03.1900
Сын: Телюков Никифор Евдокимович
Отец ребёнка: Телюков Евдоким Сидорович
Смерть
Неизвестно