Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Семеновна

Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Евдоким Сидорович

Рождение ребёнка
23.08.1897

Дочь: (Телюкова) Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Телюков Евдоким Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Телюков Никифор Евдокимович

Отец ребёнка: Телюков Евдоким Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.