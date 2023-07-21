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Ткачев Владимир Витальевич
Ткачев Владимир Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ткачева (Венидиктова) Матрена Яковлевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Ткачева Матрена Яковлевна
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