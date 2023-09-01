Щёголева (Котикова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёголева (Котикова) Анна Александровна

Место рождения

Rostov On Don, Rostov Oblast Russia

Дата рождения

Около 1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Котиков Александр

Мать: Котикова Анна

Rostov On Don, Rostov Oblast Russia
Рождение ребёнка
16.06.1953

Сын: Щёголев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Щёголев Павел Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щёголева Любовь Павловна

Отец ребёнка: Щёголев Павел Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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