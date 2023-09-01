Щёголева (Котикова) Анна Александровна
Место рожденияRostov On Don, Rostov Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1913
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Котиков Александр
Мать: Котикова Анна
Rostov On Don, Rostov Oblast Russia
Рождение ребёнка
16.06.1953
Отец ребёнка: Щёголев Павел Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щёголева Любовь Павловна
Отец ребёнка: Щёголев Павел Александрович
Работа или профессия
Неизвестно