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Бобров Никита
Бобров Никита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1711
Пол
Мужской
Отец
Бобров Еремей
1669 г.р.
Мать
Василиса Силина
1669 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец:
Бобров Еремей
Мать:
Василиса Силина
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