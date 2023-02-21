Бобров Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

1669 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Бобров Еремей

Мать: Василиса Силина

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