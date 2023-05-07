Горкунов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1959
Сын: Горкунов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Горкунова Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.03.?
Дочь: Горкунова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Горкунова Анна Павловна
Рождение ребёнка
02.03.?
Дочь: Горкунова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Горкунова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно