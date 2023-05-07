Горкунов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горкунов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Горкунов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Горкунова Анна Павловна

Рождение ребёнка
01.03.?

Дочь: Горкунова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Горкунова Анна Павловна

Рождение ребёнка
02.03.?

Дочь: Горкунова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Горкунова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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