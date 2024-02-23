Смирнов Андрей Константинович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Смирнов Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Смирнова Аполлинария Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Сиверионова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Смирнова Мария Сиверионова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Смирнов Николай Алексевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Сиверионова
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха