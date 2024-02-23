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Смирнов Андрей Константинович

Место рождения

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Смирнов Константин

Мать: не указана

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Сиверионова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Смирнова Аполлинария Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Сиверионова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Смирнов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Сиверионова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Смирнов Николай Алексевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Сиверионова

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха

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