Гордеев Василий Иосифович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Василий Иосифович

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Иосиф

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Мария Павловна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гордеев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария Павловна

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Смерть
Неизвестно

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