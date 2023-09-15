(Гроза) Феодора Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гроза) Феодора Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гроза Трофим Андреевич

Мать: Гроза Матрона Ивановна

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