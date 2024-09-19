Воропаева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1897 ст.
Дата смерти12.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Воропаева) Мария Романовна
Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воропаев Василий Романович
Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.1927
Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Петроченко (Воропаева) Анна Романовна
Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич
Смерть
12.07.1972