Воропаева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаева Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1897 ст.

Дата смерти

12.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Воропаева) Мария Романовна

Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропаев Василий Романович

Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
08.10.1927

Сын: Воропаев Иван Романович

Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Петроченко (Воропаева) Анна Романовна

Отец ребёнка: Воропаев Роман Алексеевич

Смерть
12.07.1972

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