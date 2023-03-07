Попов Елена
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Попова Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Попова Екатерина Григопьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1819
Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов Анофрий Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно