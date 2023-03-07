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Попов Елена

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Место рождения

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Попова Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Попова Екатерина Григопьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1819

Сын: Попов Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Анофрий Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Герасимович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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