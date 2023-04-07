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Рогулина Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рогулин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогулин Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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