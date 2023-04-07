Рогулина Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рогулин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рогулин Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно