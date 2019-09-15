Новицкий Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкий Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2019

Отец: не указан

Мать: Новицкая Мария Валентиновна

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