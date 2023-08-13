Савельев Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савельев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Савельева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Елена
Смерть
Неизвестно