Савельев Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Николай

Мать: Нинашева Фаина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Савельева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Елена

Смерть
Неизвестно