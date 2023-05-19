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((Щербина)) Евфросиния Даниловна

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Щербина Даниил Федоров

Мать: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно