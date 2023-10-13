Иванова (Стронская) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Стронская) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Владимирович

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Владимирович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Владимирович

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