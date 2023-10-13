Иванова (Стронская) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Владимирович
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Владимирович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно