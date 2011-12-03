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(Лачина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1924

Дата смерти

03.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1949

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Лачин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лачин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лачин Николай Иванович

Смерть
03.12.2011