(Лачина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1924
Дата смерти03.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1949
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Лачин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лачин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2011