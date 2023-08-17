Козлов Митрофан (Митрофаний) Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Митрофан (Митрофаний) Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1910

Сын: Козлов Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Андреевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: Козлова Варвара Митрофановна

Мать ребёнка: Козлова Анна Емельяновна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно