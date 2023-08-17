Козлов Митрофан (Митрофаний) Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1910
Сын: Козлов Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
25.11.1918
Дочь: Козлова Варвара Митрофановна
Мать ребёнка: Козлова Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно