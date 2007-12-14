Хрящёв Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.12.1924
Дата смерти14.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
07.12.1924
До 1937 года проживал в Насакино.
Рождение
07.12.1924
Место жительства
1937
С 1937 года до своей смерти 14.12.2007 года проживал в селе Кандры
Призыв на военную службу
25.05.1942
25 мая 1942 года Николай Михайлович был отправлен на фронт добровольцем. Призван Туймазинским РВК.
Военная служба
25.05.1942
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Участвовал в боях на Сталинградском, Донском, Южном, Брянском, Прибалтийском, Ленинградском фронтах.
Военная награда
22.12.1942
Сталинград
Медаль «За Оборону Сталинграда»
Военная награда
17.08.1944
Пикали, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Орден Красной звезды. Приказ 30 гвардейской стрелковой краснознаменной дивизии Второго Прибалтийского фронта. Из наградного листа: «17 июля 1944 года в боях в районе г.Опочка, гвардии младший сержант ... Показать все
Военная награда
02.02.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
17.03.1947
Бракосочетание
1949
Жена: Хрящёва Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1952
Дочь: Васючкова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Хрящёва Таисия Ивановна
Награда
29.08.1973
Знак «Почётный донор СССР»
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны 1 степени
Смерть
14.12.2007
Похороны
15.12.2007
Похоронен на православном кладбище с.Кандры Координаты 54 ̊ 33 ́55.188 ̋ 54 ̊ 5 ́ 55.350 ̋