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Хрящёв Николай Михайлович

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Место рождения

Насакино, Корсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

07.12.1924

Дата смерти

14.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
07.12.1924
Насакино, Корсунский уезд, Симбирская губерния
До 1937 года проживал в Насакино.
Рождение
07.12.1924

Отец: Хрящёв Михаил Иванович

Мать: Хрящёва Анастасия Михайловна

Насакино, Корсунский уезд, Симбирская губерния
Место жительства
1937
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
С 1937 года до своей смерти 14.12.2007 года проживал в селе Кандры
Призыв на военную службу
25.05.1942
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
25 мая 1942 года Николай Михайлович был отправлен на фронт добровольцем. Призван Туймазинским РВК.
Военная служба
25.05.1942
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Участвовал в боях на Сталинградском, Донском, Южном, Брянском, Прибалтийском, Ленинградском фронтах.
Военная награда
22.12.1942
Сталинград
Медаль «За Оборону Сталинграда»
Военная награда
17.08.1944
Пикали, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Орден Красной звезды. Приказ 30 гвардейской стрелковой краснознаменной дивизии Второго Прибалтийского фронта. Из наградного листа: «17 июля 1944 года в боях в районе г.Опочка, гвардии младший сержант ... Показать все
Военная награда
02.02.1946
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
17.03.1947
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
1949

Жена: Хрящёва Таисия Ивановна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1952

Дочь: Васючкова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Хрящёва Таисия Ивановна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Награда
29.08.1973
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Знак «Почётный донор СССР»
Военная награда
11.03.1985
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Орден Отечественной войны 1 степени
Смерть
14.12.2007
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
15.12.2007
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похоронен на православном кладбище с.Кандры Координаты 54 ̊ 33 ́55.188 ̋ 54 ̊ 5 ́ 55.350 ̋
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