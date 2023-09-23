Соболь Раиса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1955
Дочь: Корсукова Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Соболь Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Педласая Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Соболь Леонид Григорьевич
Смерть
Неизвестно