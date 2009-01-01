Толстогузов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1951
Дата смерти01.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951
Рождение ребёнка
03.04.1974
Сын: Толстогузов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Тостогузова Ася Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1975
Сын: Толстогузов Александр Александрович
Мать ребёнка: Тостогузова Ася Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1987
Сын: Толстогузов Иван Александрович
Мать ребёнка: Тостогузова Ася Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2009