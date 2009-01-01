Толстогузов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстогузов Александр Иванович

Толстогузов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1951

Дата смерти

01.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951

Отец: Толстогузов иван яковлевия

Мать: Толстогузовва софия ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1974

Сын: Толстогузов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Тостогузова Ася Андреевна

Рождение ребёнка
04.08.1975

Сын: Толстогузов Александр Александрович

Мать ребёнка: Тостогузова Ася Андреевна

Рождение ребёнка
04.12.1987

Сын: Толстогузов Иван Александрович

Мать ребёнка: Тостогузова Ася Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тостогузова Ася Андреевна

Смерть
01.01.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close