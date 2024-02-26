Марина Хуритонова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Никитин (Ович)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Фекла Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Никитин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Авдотья Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Никитин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1767