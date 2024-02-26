Марина Хуритонова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Хуритонова (Вна)

Марина Хуритонова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Фекла Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Никитин (Ович)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Авдотья Семенова (Вна)

Отец ребёнка: Семен Никитин (Ович)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1767

Мы используем куки для улучшения работы сайта.