Ставинский Михаил Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ставинский Франц
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ставинский Борис Михайлович
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1918
Сын: Ставинский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ставинский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1927
Дочь: Русакова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1932
Сын: Ставинский Георгий
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставинский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставинский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Д. Друя