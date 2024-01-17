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Ставинский Михаил Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ставинский Франц

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ставинский Борис Михайлович

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1918

Сын: Ставинский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ставинский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1927

Дочь: Русакова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Ставинский Георгий

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставинский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставинский Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ставинская Любовь Ивановна

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Д. Друя
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