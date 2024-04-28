Гусев Николай Михайлович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения08.05.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1875 ст.
Отец: Гусев Михаил Петров
Мать: Гусева Пелагея Егорова
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Воспреемники: деревни Зименка собственник Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно