Гусев Николай Михайлович 08.05.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Николай Михайлович

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

08.05.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1875 ст.

Отец: Гусев Михаил Петров

Мать: Гусева Пелагея Егорова

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Воспреемники: деревни Зименка собственник Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно

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