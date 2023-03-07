Карандышев брат Агафьи
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карандышев Григорий Павлович
Мать: Карандышева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карандышева Маруся
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область