Алешина (Киселева) Гликерия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Киселева) Гликерия Егоровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1887

Муж: Алешин Иван Ефремович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
15.10.1894

Сын: Алешин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Ефремович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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