Лущишин (Манько?) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лущишин (Манько?) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луцишин Василий Иванович

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцишин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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