Лущишин (Манько?) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луцишин Василий Иванович
Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно