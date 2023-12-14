Доляева Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Доляева Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Доляева Мария Антоновна
Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Доляева Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович
Смерть
Неизвестно