Доляева Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доляева Акулина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доляев Петр Антонович

Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Доляева Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Доляев Филипп Антонович

Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Доляева Мария Антоновна

Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Доляева Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Доляев Степан Антонович

Отец ребёнка: Доляев Антон Тихонович

Смерть
Неизвестно

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