Глазунов Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1938
Дата смерти18.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938
Отец: Глазунов Василий
Рождение ребёнка
05.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.10.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2002
Похороны
?.09.2002