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Глазунов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.10.1938

Дата смерти

18.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938

Отец: Глазунов Василий

Мать: Глазунов Татьяна Дмитриевна

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
30.10.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
18.09.2002
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Похороны
?.09.2002
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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