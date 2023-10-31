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Ева Михелева
Ева Михелева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
10.01.1899
Пол
Женский
Отец
Фишъ Михель Рувимовъ
Около 1853 г.р.
Мать
Фишъ ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Фишъ Михель Рувимовъ
Мать:
Фишъ ?
Смерть
10.01.1899
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