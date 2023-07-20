Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Попов Василий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

Ионов, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно