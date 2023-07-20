Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
Ионов, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно