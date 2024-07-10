Богданович Михаил Петрович 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданович Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Богданович Петр Матвеевич

Мать: Богданович (Бонье) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданович Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданович Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданович Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1914

Дочь: Максимова (Богданович) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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