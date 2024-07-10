Богданович Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданович Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданович Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданович Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1914
Дочь: Максимова (Богданович) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Богданович (Бонье) Анна Николаевна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно