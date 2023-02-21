Абрамян Марьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамян Марьян

Абрамян Марьян

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1923

Сын: Оганесян Арутюн Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамян Григорий

Рождение ребёнка
1927

Сын: Абрамян Левон Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамян Григорий

Рождение ребёнка
19.05.1935

Дочь: Адамова Тамара/Ака Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамян Григорий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Абрамян Манвел/Миша Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамян Григорий

Рождение ребёнка
1943

Сын: Абрамян Эдуард Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамян Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамян Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамян Вартан Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамян Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close