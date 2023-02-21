Абрамян Марьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1923
Сын: Оганесян Арутюн Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамян Григорий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Абрамян Левон Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамян Григорий
Рождение ребёнка
19.05.1935
Дочь: Адамова Тамара/Ака Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамян Григорий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Абрамян Манвел/Миша Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамян Григорий
Рождение ребёнка
1943
Сын: Абрамян Эдуард Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамян Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамян Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамян Вартан Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамян Григорий
Смерть
Неизвестно