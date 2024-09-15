Бочарова (--) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (--) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бочаров Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Бочаров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бочаров Василий Васильеич

Отец ребёнка: Бочаров Василий Яковлевич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Бочарова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бочаров Василий Яковлевич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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