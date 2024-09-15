Бочарова (--) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бочаров Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Бочаров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бочаров Василий Васильеич
Отец ребёнка: Бочаров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Бочарова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бочаров Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно