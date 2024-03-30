Ирина Ермилова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Егор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мефодий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агрипина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1839
Сын: Андреян Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федотович
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Федотович
Смерть
Неизвестно