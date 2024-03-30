Ирина Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ермилова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мефодий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агрипина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Андреян Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федотович

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Федотович

Смерть
Неизвестно
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