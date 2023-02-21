Чирков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Евгенья Тихоновна
Деменино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евгенья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Евгенья Тихоновна
Смерть
Неизвестно