Ахтямов Мухаммадзариф
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Мать: (Акаева) Хакима
Бракосочетание
21.02.1859
Рождение ребёнка
18.04.1869
Дочь: (Зарипова) Бибихариса
Мать ребёнка: Бибизарифа Бин Хамди (Хамидулла) Бин Батыр
Смерть
Неизвестно