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Ахтямов Мухаммадзариф

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Мать: (Акаева) Хакима

Бракосочетание
21.02.1859

Жена: Бибизарифа Бин Хамди (Хамидулла) Бин Батыр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1869

Дочь: (Зарипова) Бибихариса

Мать ребёнка: Бибизарифа Бин Хамди (Хамидулла) Бин Батыр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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