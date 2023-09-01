Жосан Иулита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жосан Иулита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1943

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жосан Вавил

Танатары, Каушанский район
Рождение ребёнка
23.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жосан Вавил

Танатары, Каушанский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жосан Вавил

Смерть
Около 1964
Танатары, Каушанский район
Причина смерти: Туберкулёз
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