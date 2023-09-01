Жосан Иулита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жосан Вавил
Рождение ребёнка
23.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жосан Вавил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жосан Вавил
Смерть
Около 1964
Причина смерти: Туберкулёз