Нестерук Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1970
Отец: Нестерук Андрей Якимович
Мать: Нестерук Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестерук) Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Нестерук (Гавриленко) Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестерук) Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Нестерук (Гавриленко) Инна
Бракосочетание
Неизвестно