Нестерук Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерук Геннадий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1970

Отец: Нестерук Андрей Якимович

Мать: Нестерук Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерук) Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Нестерук (Гавриленко) Инна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерук) Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Нестерук (Гавриленко) Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерук (Гавриленко) Инна

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