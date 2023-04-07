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Евграф Сергеев
Евграф Сергеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сергей Алексеев
1738 г.р.
Мать
Мария Григорьева
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Сергей Алексеев
Мать:
Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно
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