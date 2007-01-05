Лаптев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1941
Дата смерти05.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941
Отец: Лаптев Николай Федорович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2007
Похороны
Неизвестно