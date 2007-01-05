Лаптев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1941

Дата смерти

05.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941

Отец: Лаптев Николай Федорович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.01.2007
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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